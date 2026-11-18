В Ормузском проливе третий танкер за день подорвался на морской мине и загорелся
В Ормузском проливе нефтяной танкер подорвался на морской мине и загорелся. Об этом говорится в заявлении пресс-службы военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооружённых сил страны), которое цитирует местная гостелерадиокомпания.
Судно шло по маршруту, запрещённому для прохода через пролив. После подрыва на танкере вспыхнул сильный пожар, и он был вынужден остановиться у берегов оманского острова Аль-Ганам. Уточняется, что 17 ноября этот танкер стал третьим за день судном-нарушителем, которое подорвалось на мине.
Напомним, что Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Судоходство через него оказалось серьёзно ограничено после 28 февраля, когда началась военная операция США и Израиля против Ирана.
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