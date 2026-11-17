17 ноября 2026, 22:55

Певица MONA рассказала, как поклонники поддержали её после отмены концерта

MONA (Фото: Instagram* / @mona.chka)

Певица MONA (настоящее имя — Дарья Кустовская) рассказала, как поклонники отреагировали на отмену её концерта. Об этом сообщает Super.





По словам артистки, вместо критики и негативных комментариев она получила волну поддержки. Исполнительница призналась, что заранее морально готовилась к хейту, но в итоге столкнулась с совершенно другой реакцией.





«Вообще не столкнулась с хейтом. Мне очень сильно повезло, потому что и моя аудитория очень сильно поддержала, и артисты очень сильно поддержали, и люди, которые даже только только вот появились в моём поле зрения. Новые подписчики, они все поддерживали. Нет ни одного негативного комментария, что очень сильно сказалось на моём эмоциональном состоянии», — объяснила артистка на VK RECORDS SPECIAL.