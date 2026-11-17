Три человека пострадали после столкновения «Газели» с BMW на юго-востоке Москвы
На юго-востоке Москвы микроавтобус «Газель» перевернулся после столкновения с BMW. Несколько человек пострадало в результате инцидента. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости», публикуя кадры с места происшествия.
По предварительной информации, иномарка врезалась в микроавтобус на повороте. Всего в салоне «Газели» находились восемь человек, трое из них получили незначительные травмы. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Точные обстоятельства ДТП в настоящий момент устанавливаются.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Махачкале задержали женщину с крупной партией мефедрона. Вес изъятого вещества составил 2 048 граммов — такое количество соответствует 10 240 средним разовым дозам наркотика. По факту инцидента возбудили уголовное дело, подробности читайте в нашем материале.
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