17 ноября 2026, 23:57

Фото: iStock/z1b

На юго-востоке Москвы микроавтобус «Газель» перевернулся после столкновения с BMW. Несколько человек пострадало в результате инцидента. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости», публикуя кадры с места происшествия.