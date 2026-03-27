Стало известно о новой технике в поисках мальчиков, пропавших при переходе Волги
В Ульяновске спасатели и добровольцы используют подводный квадрокоптер для поиска двух мальчиков, которые пропали при переходе через Волгу. Об этом сообщает РИА Новости.
Подводный аппарат помогает водолазам обследовать акваторию. Поиски детей 2011 года рождения продолжаются: подростки собрались перейти Волгу 23 марта и до сих пор не вернулись.
С 26 марта к работе подключились добровольцы отряда «Лиза Алерт». Они применяют квадрокоптеры для осмотра новых участков реки и береговой линии. Ранее спасатели обследовали акваторию на судах на воздушной подушке и с помощью беспилотников.
Теперь водолазы получают поддержку от подводного устройства. Спасатели рассматривают версию, что дети провалились под лёд. На текущий момент эта версия остаётся приоритетной.
Ранее семилетний ребёнок погиб, провалившись под лёд в Красноярском крае.
