В Москве поезд насмерть зажал пассажира между составом и платформой
На северо-западе Москвы вечером 27 марта произошёл несчастный случай на железной дороге. Один человек погиб. Подробности сообщает издание «МК».
Инцидент случился в 19:30 по московскому времени на станции Тушинская (МЦД-2). Пассажир упал между поездом и платформой. Состав зажал человека. Очевидцы незамедлительно вызвали спасателей и медиков.
Прибывшие врачи пытались реанимировать пострадавшего, но не смогли спасти его. Пешеход скончался от полученных травм на месте происшествия. Движение поездов на участке временно приостанавливали. Позже транспорт вернулся в обычный график. Правоохранительные органы начали проверку обстоятельств случившегося.
Ранее сообщалось о происшествии в Москве на МЦД-4, где подросток погиб на крыше электропоезда.
Читайте также: