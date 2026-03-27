Россиянин избил парикмахера колуном за неудачную стрижку
В Амурской области полицейские задержали 32-летнего местного жителя. Он подозревается в том, что избил знакомого колуном. Как сообщили в УМВД по региону, причиной конфликта стала неудачная стрижка.
Инцидент произошёл 23 марта. Пострадавший подстриг знакомого по его просьбе. После этого клиент решил отметить причёску в компании приятеля. Во время застолья гость заметил, что стрижку другу сделали некачественно. Тот попросил привести парикмахера для разговора.
В ходе выяснения отношений хозяин домовладения применил физическую силу и ударил мужчину колуном. Врачи доставили пострадавшего в больницу с множественными травмами головы и рук. Правоохранители задержали подозреваемого. В отношении него возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.
Ранее жительница Дагестана, избивавшая дочь половником, получила срок в колонии.
