Россиянин избил парикмахера колуном за неудачную стрижку

27 марта 2026, 20:00

Житель Амурской области избил колуном парикмахера из-за неудачной стрижки

В Амурской области полицейские задержали 32-летнего местного жителя. Он подозревается в том, что избил знакомого колуном. Как сообщили в УМВД по региону, причиной конфликта стала неудачная стрижка.