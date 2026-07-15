В Курске собака украла сумку у женщины
Жительница Курска лишилась сумки с ценными вещами из-за собаки на остановке. Подробности приводит УМВД России по Курской области.
Женщина на время оставила сумку на земле у автобусной остановки и отвлеклась. Когда она обернулась, вещей уже не было. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что саквояж унесла собака.
Правоохранители проследили путь животного и нашли имущество в целости и сохранности на противоположной стороне улицы в нескольких метрах от места происшествия. Установлено, что внутри находились документы, ценные вещи и пирожок. По версии сотрудников ведомства, запах еды привлёк собаку.
Накануне в Австралии собаки отразили нападение на двух женщин во время прогулки. Животные проявили агрессию в ответ на действия насильника и защитили потерпевших.
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