В отношении актёра Анатолия Руденко возбудили уголовное дело

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
Уголовное дело возбудили в отношении актёра Анатолия Руденко. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Вечером 17 января сотрудники полиции остановили автомобиль, на пассажирском сидении которого находился Руденко. Он сильно занервничал, чем привлёк внимание правоохранителей. После проведения проверки выяснилось, что актёр приклеил скотчем к паху пакетик с 0,57 граммами мефедрона. Он был задержан и доставлен в ОВД Пресненского района Москвы.
По словам Руденко, он нашёл этот пакетик на улице, подумав, что это отрава для собак. Затем его знакомые рассказали, что это могут быть наркотические вещества. После этого актёр решил всё же не выбрасывать находку, но и продавать её он также не собирался.
При этом Руденко не смог объяснить полиции, зачем он приклеил пакет к паху.
В результате этого в отношении актёра было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотических веществ без цели сбыта. По этой статье ему грозит до трёх лет лишения свободы.
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По словам Руденко, он нашёл этот пакетик на улице, подумав, что это отрава для собак. Затем его знакомые рассказали, что это могут быть наркотические вещества. После этого актёр решил всё же не выбрасывать находку, но и продавать её он также не собирался.
В результате этого в отношении актёра было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотических веществ без цели сбыта. По этой статье ему грозит до трёх лет лишения свободы.
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Анастасия Чинкова