Разъяренные быки забодали восемь испанцев

SHOT: в Испании во время забега быков пострадали 8 человек
Фото: iStock/alberto clemares expósito

Восемь человек пострадали во время забега быков на испанском фестивале Сан-Фермин в городе Памплона. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.



Животные рассвирепели и атаковали участников. Несколько бегунов сбили с ног, одного из них подняли на рога и кинули на асфальт. Степень тяжести травм не уточняется.

Сан-Фермин — это праздник, который ежегодно проходит в столице Наварры. Знаменитым это мероприятие сделал энсьерро — забег от разъяренных быков, который практически каждый год заканчивается несчастными случаями. С 1910 года погибло 16 участников.

Перед этим сообщалось, что в Индонезии восьмиметровый питон целиком проглотил 63-летнего фермера.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0