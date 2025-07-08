Разъяренные быки забодали восемь испанцев
Восемь человек пострадали во время забега быков на испанском фестивале Сан-Фермин в городе Памплона. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Животные рассвирепели и атаковали участников. Несколько бегунов сбили с ног, одного из них подняли на рога и кинули на асфальт. Степень тяжести травм не уточняется.
Сан-Фермин — это праздник, который ежегодно проходит в столице Наварры. Знаменитым это мероприятие сделал энсьерро — забег от разъяренных быков, который практически каждый год заканчивается несчастными случаями. С 1910 года погибло 16 участников.
Перед этим сообщалось, что в Индонезии восьмиметровый питон целиком проглотил 63-летнего фермера.
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