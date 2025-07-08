Разъяренные быки забодали восемь испанцев

08 июля 2025, 16:27

SHOT: в Испании во время забега быков пострадали 8 человек

Фото: iStock/alberto clemares expósito

Восемь человек пострадали во время забега быков на испанском фестивале Сан-Фермин в городе Памплона. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.