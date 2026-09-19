На трассе в Алтайском крае кроссовер протаранил гужевую повозку
На трассе в Алтайском крае кроссовер столкнулся с гужевой повозкой. Подробности приводит МВД региона.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе К-03 Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Бурла. Сотрудники ведомства установили, что человек за рулём автомобиля не выдержал безопасную дистанцию и врезался в повозку.
В результате аварии водитель гужевого транспорта получил травмы и скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, которое повлекло по неосторожности смерть человека.
До этого сообщалось об аварии в Новосибирске. Там пьяный водитель вылетел из окна своей машины и упал с эстакады.
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