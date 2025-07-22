Крокодилы разорвали на части упавшего в канал мальчика на глазах у его родителей

22 июля 2025, 07:22

В Мексике крокодилы растерзали перед родителями упавшего в канал 14-летнего мальчика

Фото: iStock/Adam Bartosik

В Мексике, городе Ласаро-Карденас, произошел трагический инцидент. Крокодилы растерзали 14-летнего подростка на глазах у родителей. Об этом сообщает британское издание The Sun.





Юный Андрес Алехандро Сантана Эрнандес упал в канал, где на него сразу же набросились хищные рептилии. По словам свидетелей произошедшего, крокодилы утащили мальчика в болотистую местность, где разорвали его на части.



Находившиеся рядом родители мальчика оказались бессильны ему помочь. В настоящее время полицейские водолазы ведут поисковые работы, пытаясь обнаружить останки погибшего.



