Крокодилы разорвали на части упавшего в канал мальчика на глазах у его родителей
В Мексике крокодилы растерзали перед родителями упавшего в канал 14-летнего мальчика
В Мексике, городе Ласаро-Карденас, произошел трагический инцидент. Крокодилы растерзали 14-летнего подростка на глазах у родителей. Об этом сообщает британское издание The Sun.
Юный Андрес Алехандро Сантана Эрнандес упал в канал, где на него сразу же набросились хищные рептилии. По словам свидетелей произошедшего, крокодилы утащили мальчика в болотистую местность, где разорвали его на части.
Находившиеся рядом родители мальчика оказались бессильны ему помочь. В настоящее время полицейские водолазы ведут поисковые работы, пытаясь обнаружить останки погибшего.
Россияне закупились бесшумными микронаушниками на миллионы рублей в период сдачи ЕГЭ
Известно, что погибший Эрнандес был прислужником в местном приходе Богоматери Гваделупской, он также играл в духовом оркестре при пожарной части.
Ранее сообщалось, что суд не выпустил из СИЗО бросившего двухлетнего ребенка об пол в Шереметьево мужчину.
Пострадавший малыш в стабильно тяжелом состоянии был доставлен в Центр имени Рошаля. Министерство здравоохранения Московской области сообщило 11 июля, что мальчика выписали из больницы после 19 дней лечения, 10 из которых он провел в коме.