В Пакистане начались антиамериканские протесты, есть погибшие

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

В пакистанском Карачи начались массовые антиамериканские акции, переросшие в столкновения с полицией. Об этом сообщает агентство Sepah.



Толпа смогла прорваться к зданию посольства США. В ответ силовики применили слезоточивый газ и дубинки, а затем, когда демонстранты попытались штурмовать консульство, открыли огонь на поражение. В результате погибли не менее десяти участников протеста.

Беспорядки вспыхнули сразу после официального подтверждения гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Недовольные пакистанцы обвинили Вашингтон в государственном терроризме.

По данным телеграм-канала SHOT, протесты также проходят в Багдаде, где толпа пытается прорваться в «зеленую зону» с американским посольством. В городе слышны взрывы.

Лидия Пономарева

