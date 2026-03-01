В Пакистане начались антиамериканские протесты, есть погибшие
В пакистанском Карачи начались массовые антиамериканские акции, переросшие в столкновения с полицией. Об этом сообщает агентство Sepah.
Толпа смогла прорваться к зданию посольства США. В ответ силовики применили слезоточивый газ и дубинки, а затем, когда демонстранты попытались штурмовать консульство, открыли огонь на поражение. В результате погибли не менее десяти участников протеста.
Беспорядки вспыхнули сразу после официального подтверждения гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Недовольные пакистанцы обвинили Вашингтон в государственном терроризме.
По данным телеграм-канала SHOT, протесты также проходят в Багдаде, где толпа пытается прорваться в «зеленую зону» с американским посольством. В городе слышны взрывы.
Читайте также: