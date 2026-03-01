Мощные взрывы раздались в Кувейте, Катаре и ОАЭ
Новая серия мощных взрывов произошла в самом большом городе ОАЭ, столицах Кувейта и Катары — Дубае, Эль-Кувейте и Дохе. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.
Очевидцы в Катаре слышали громкие хлопки, вызванные работой систем ПВО, которые пытались перехватить цели в небе над жилыми кварталами и стратегическими объектами.
В Кувейте и ОАЭ разрывы прозвучали практически одновременно с объявлением Тегерана о продолжении военной операции против израильских и американских военных. Отмечается, что ситуация в регионах остается крайне напряженной.
Ранее сообщалось, что восемь человек пострадали при падении иранской ракеты в Катаре. Один из них находится в тяжелом состоянии.
