Мощные взрывы раздались в Кувейте, Катаре и ОАЭ

Al Mayadeen: в Дубае, Эль-Кувейте и Дохе прогремели взрывы
Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Новая серия мощных взрывов произошла в самом большом городе ОАЭ, столицах Кувейта и Катары — Дубае, Эль-Кувейте и Дохе. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.



Очевидцы в Катаре слышали громкие хлопки, вызванные работой систем ПВО, которые пытались перехватить цели в небе над жилыми кварталами и стратегическими объектами.

В Кувейте и ОАЭ разрывы прозвучали практически одновременно с объявлением Тегерана о продолжении военной операции против израильских и американских военных. Отмечается, что ситуация в регионах остается крайне напряженной.

Ранее сообщалось, что восемь человек пострадали при падении иранской ракеты в Катаре. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Лидия Пономарева

