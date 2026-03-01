Увеличилось число погибших школьниц в иранском Минабе

01 марта 2026, 09:04

Mizan: число погибших в начальной школе в иранском Минабе выросло до 148

Фото: iStock/Zeferli

Число погибших в начальной школе «Шаджаре Тайебе» для девочек на юге Ирана выросло до 148, пострадавших — до 95. Об этом сообщает агентство Mizan со ссылкой на местные власти.