Увеличилось число погибших школьниц в иранском Минабе
Число погибших в начальной школе «Шаджаре Тайебе» для девочек на юге Ирана выросло до 148, пострадавших — до 95. Об этом сообщает агентство Mizan со ссылкой на местные власти.
Напомним, Израиль и США нанесли удар по округу Минаб в провинции Хормозган, где расположено учебное заведение.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и 121 пострадал в результате ответной атаки Ирана по Израилю. Двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, травмы остальных незначительные.
Утром 28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана под названием «Эпическая ярость». Американский президент Дональд Трамп в своем обращении к нации объяснил происходящее «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказываться от ядерных амбиций.
Читайте также: