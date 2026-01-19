В Пакистане при пожаре в торговом центре погибли 14 человек
В результате крупного пожара в торговом центре Gul Plaza в городе Карачи на юге Пакистана погибли 14 человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местного начальника полиции Джаведа Алама Одо.
По его словам, еще 60 человек объявили пропавшими без вести. При этом 18 пострадавших выписали из больницы.
По данным телеканала Geo TV, пожар удалось потушить лишь после 33 часов работы спасателей. Возгорание произошло на первом этаже комплекса, расположенного в густонаселенном районе города.
Предполагаемой причиной пожара называют короткое замыкание электропроводки в магазине, продающем искусственные цветы и горшки. В настоящее время инцидент расследуют.
