В Пакистане при пожаре в торговом центре погибли 14 человек

19 января 2026, 22:59

Фото: iStock/grafoto

В результате крупного пожара в торговом центре Gul Plaza в городе Карачи на юге Пакистана погибли 14 человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местного начальника полиции Джаведа Алама Одо.