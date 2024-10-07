В Пакистане прогремел взрыв возле международного аэропорта

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Взрыв произошел недалеко от международного аэропорта имении Джинны в Карачи, Пакистан, сообщает телеканал Geo TV.
В результате «мощного взрыва» возле аэропорта погиб по меньшей мере один человек, многие получили ранения. По предварительным данным, взорвалась цистерна и загорелся стоящий рядом автомобиль.
На месте происшествия работают полицейские и пожарные бригады. Власти полагают, что сработало самодельное взрывное устройство. Взрыв также был слышен в разных районах Карачи.
Ранее в международном аэропорту Варшавы также произошел взрыв в зале сортировки багажа имени Фридерика Шопена. По данным источников, взорвался чемодан, принадлежащий пассажиру, направлявшемуся в Вену. В чемодане находились биологические образцы и сухой лед для исследований.
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На месте происшествия работают полицейские и пожарные бригады. Власти полагают, что сработало самодельное взрывное устройство. Взрыв также был слышен в разных районах Карачи.
Ранее в международном аэропорту Варшавы также произошел взрыв в зале сортировки багажа имени Фридерика Шопена. По данным источников, взорвался чемодан, принадлежащий пассажиру, направлявшемуся в Вену. В чемодане находились биологические образцы и сухой лед для исследований.
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Александр Климов