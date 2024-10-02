ВС РФ впервые использовала на Украине самый мощный неядерный боеприпас

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Армия России впервые применила в Волчанске Харьковской области самый мощный неядерный боеприпас — вакуумную бомбу ОДАБ-9000. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Предполагается, что удар был нанесен в районе агрегатного завода в Волчанске. В том же месте, предварительно, находился подземный бункер с иностранными наемниками.
Этот тип бомбы является одним из самых мощных неядерных вооружений в мире и был использован на СВО впервые.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказывал, что у России есть авиационная вакуумная бомба ОДАБ-9000, мощность взрыва которой оценивается в 44 тонны в тротиловом эквиваленте. Этот боеприпас обладает разрушительной мощью, близкой к тактическому ядерному оружию, но без радиационного загрязнения местности. Использование согласовывается с президентом России Владимиром Путиным.
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Этот тип бомбы является одним из самых мощных неядерных вооружений в мире и был использован на СВО впервые.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказывал, что у России есть авиационная вакуумная бомба ОДАБ-9000, мощность взрыва которой оценивается в 44 тонны в тротиловом эквиваленте. Этот боеприпас обладает разрушительной мощью, близкой к тактическому ядерному оружию, но без радиационного загрязнения местности. Использование согласовывается с президентом России Владимиром Путиным.
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Элина Позднякова