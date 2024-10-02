Военэксперты прокомментировали применение ВС РФ ОДАБ-9000 в зоне СВО

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Эксперты издания «Военное обозрение» выразили сомнения, что мощный взрыв в Волчанске это результат применения российскими войсками супермощной бомбы ОДАБ-9000.
Ранее в военных Telegram-каналах распространилось видео мощнейшего взрыва в Волчанске Харьковской области. Многие предположили, что армия России впервые использовала мощнейший неядерный боеприпас ОДАБ-9000.
Издание сообщает, что до недавнего времени ВС РФ применяли в зоне СВО только ФАБ-3000.
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Издание сообщает, что до недавнего времени ВС РФ применяли в зоне СВО только ФАБ-3000.
«Однако на опубликованных в Сети кадрах удара по Волчанску зафиксирован взрыв такой силы, что в сети говорят о применении значительно более мощной, чем ФАБ-3000, авиабомбы. Но объяснять, как такое стало возможным, никто не берется», — говорится в сообщении.При этом военкоры отмечают, что эффект от этого удара по противнику в Волчанске оказался впечатляющим.
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Элина Позднякова