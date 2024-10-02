В «Калашникове» представили обновленный БПЛА «Скат 350М»

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Обновленный разведывательный комплекс с БПЛА «Скат 350М» теперь может менять частоты в канале управления прямо во время полета, что повысило его стойкость для вражеских РЭБ. Об этом сообщили в Telegram-канале концерна «Калашников».
«Разведывательный комплекс с БЛА «Скат 350М» в ходе глубокой модернизации получил возможность менять частоты в канале управления прямо во время полета, благодаря чему увеличил стойкость к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника», - говорится в сообщении компании.
Уточняется, что все изменения в аппарат внесли исходя из запросов российских военных после того, как он был протестирован в боях.
Директор дивизиона БПЛА концерна Александр Лихачев пояснил, что устройство оснащено дополнительными антеннами. Это обеспечивает программное переключение между широко- и узконаправленными антеннами. При этом теперь линия связи между наземной станцией управления и НППУ увеличена до 500 метров. Благодаря этому обеспечивается безопасность операторов БПЛА.
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Элина Позднякова