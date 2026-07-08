В Париже мотоциклист сбил блогера Сашу Теслонда
В Париже мотоциклист сбил блогера Сашу Теслонда (настоящее имя — Александр Попов) во время утренней пробежки. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошёл, когда Теслонд собирался перейти дорогу и остановился между двумя автомобилями, чтобы осмотреться. В этот момент в него врезался мотоцикл. От удара парень упал на асфальт, а байкер столкнулся с другими машинами.
Первым на месте происшествия оказался случайный прохожий: он посадил пострадавшего в свою машину, вызвал скорую помощь и оставался с ним до прибытия медиков. Сейчас Александр находится в больнице, где врачи проводят обследование и оценивают возможные травмы.
Известно, что Саша Теслонд ведёт свой блог более восьми лет. В начале года он оказался в центре скандала: его супруга, блогер Лиза Барашик, публично обвинила его в измене.
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