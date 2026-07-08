«Лицо как бутерброд»: Врач раскрыла весь список пластических операций Бабкиной
Пластический хирург Мухина перечислила все операции Надежды Бабкиной
Пластический хирург Марият Мухина раскрыла, какие именно хирургические вмешательства перенесла певица Надежда Бабкина.
В беседе с Общественной Службой Новостей врач сообщила, что артистка делала круговую подтяжку лица.
«Однако при этом Надежде Бабкиной очень хорошо объяснили, что лицо — это бутерброд из разных тканей, и важно работать с наружным слоем кожи и активацией собственного коллагена и эластина. Благодаря этому Бабкина выглядит на 20 лет моложе своего паспортного возраста», — сказала эксперт.Марият отметила: певице выполнили SMAS-подтяжку, которая затрагивает глубокие ткани лица. Помимо этого, специалист указала на блефаропластику — подтяжку верхних и нижних век. В области шеи хирург предположила наличие платизмопластики, поскольку отсутствует возрастное раздвоение платизмы.
Дополнительно Бабкиной провели инъекционное ремоделирование скул и щёк, и применяли ботулотоксин для расслабления мимических мышц. Этим Мухина объясняет гладкий лоб певицы и отсутствие крупных морщин.