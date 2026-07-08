Стало известно о состоянии Кашпировского после сообщений об опухоли
Директор Кашпировского опроверг сообщения СМИ об экстренной операции
Директор Анатолия Кашпировского Сергей Рудых опроверг сообщения СМИ о якобы проведённой экстренной операции.
В разговоре с «Абзацем» Рудых назвал эти сведения выдумкой и подчеркнул, что целитель чувствует себя отлично.
«Где вы берёте эту ересь? Если вы уже всё придумали, вы можете написать всё что угодно. Учитывая, что у Анатолия Михайловича не было никаких операций, он прекрасно себя чувствует — замечательно и чудесно. Никаких поводов для беспокойства нет, все эти публикации не имеют никакого отношения к реальности», — заявил мужчина.Ранее в СМИ появилась информация, что Кашпировскому срочно потребовалась операция из-за обнаруженной злокачественной опухоли. По информации источников, медицинская помощь понадобилась после жалоб на сильные боли в животе, а состояние гипнотизёра ухудшилось на фоне самостоятельного лечения.