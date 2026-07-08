Собчак потеряла доступ к каналам «Кровавая барыня» и «Собчак» из-за фишинга
Журналистка Ксения Собчак лишилась доступа к двум своим крупным Telegram-каналам. Подробности приводит Mash.
Речь идёт о ресурсах «Кровавая барыня» и «Собчак», которые входят в число самых популярных в России. На первый канал подписаны 1,1 миллиона пользователей, на второй — 372 тысячи.
По предварительным сведениям, инцидент произошёл в результате фишинговой атаки. Злоумышленники использовали поддельное уведомление, якобы направленное службой безопасности Telegram, с требованием подтвердить права администратора.
Сама Собчак в комментарии для Mash подтвердила утрату контроля над этими медиаресурсами. Она заявила, что ни она, ни её команда не имеют отношения к сообщениям и перепискам, которые появляются в каналах начиная с 14:00 мск 8 июля.
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