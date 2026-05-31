В Париже один человек погиб в ДТП во время беспорядков после победы «ПСЖ»

31 мая 2026, 17:15

Franceinfo: в Париже человек погиб в аварии во время беспорядков

В Париже на фоне массовых беспорядков, вспыхнувших после победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов, погиб один человек. Смертельная авария произошла в ночь с субботы на воскресенье на кольцевой дороге столицы, сообщает Franceinfo со ссылкой на прокуратуру.





По свидетельствам очевидцев, мотоциклист 2002 года рождения на кроссовом мотоцикле врезался в бетонное ограждение на съезде в сторону Порт-Майо. В субботу ПСЖ обыграл лондонский «Арсенал» в серии пенальти (1:1, 4:3) и второй год подряд завоевал трофей.



Победа спровоцировала волну беспорядков на улицах французских городов. По данным МВД, зачинщики громили витрины, жгли машины и велосипеды, разводили костры на проезжей части. В 15 городах зафиксировали случаи мародёрства в магазинах.



Французы вступали в столкновения с силовиками, забрасывая их фейерверками, петардами и стеклянными бутылками. В результате пострадали семеро полицейских, один из них — в тяжёлом состоянии. Более 400 болельщиков задержали.



