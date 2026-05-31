Сожжённые авто и раненые полицейские: победа ПСЖ в Лиге чемпионов обернулась массовыми беспорядками во Франции

31 мая 2026, 08:01

AFP: 416 человек задержали в ходе беспорядков после победы ПСЖ в ЛЧ во Франции

Празднование победы футбольного клуба ПСЖ в финале Лиги чемпионов обернулось массовыми беспорядками по всей Франции. Болельщики устроили погромы как в Париже, так и в других городах страны, что привело к сотням задержаний и столкновениям с полицией.