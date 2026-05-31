Сожжённые авто и раненые полицейские: победа ПСЖ в Лиге чемпионов обернулась массовыми беспорядками во Франции
Празднование победы футбольного клуба ПСЖ в финале Лиги чемпионов обернулось массовыми беспорядками по всей Франции. Болельщики устроили погромы как в Париже, так и в других городах страны, что привело к сотням задержаний и столкновениям с полицией.
По данным МВД Франции, беспорядки были зафиксированы как минимум в 15 городах. Фанаты жгли автомобили, разбивали витрины магазинов и забрасывали сотрудников правоохранительных органов пиротехникой. К двум часам ночи полиция задержала 426 участников беспорядков. Позднее агентство AFP уточнило, что число задержанных достигло 416 человек.
В ходе столкновений пострадали сотрудники полиции и гражданские лица. По информации французских властей, ранения получили семь правоохранителей, один из них находится в тяжелом состоянии. Газета Le Figaro также сообщает о пострадавших среди болельщиков.
Для разгона агрессивно настроенных групп полиция применяла слезоточивый газ и дымовые шашки. Правоохранители изъяли у участников беспорядков 24 факела и другую пиротехнику. По данным Le Figaro, повреждения получили шесть автомобилей и два магазина, ущерб также был нанесен пекарне и ресторану.
Особенно напряженная ситуация сложилась в Восьмом округе Парижа, где группа людей попыталась атаковать полицейский участок. Силовикам удалось оттеснить толпу. Кроме того, поступали сообщения о мужчине в состоянии алкогольного опьянения, который упал в реку Сену.
По последним данным, во время беспорядков пострадали не менее четырех человек. Власти продолжают оценивать ущерб и устанавливать обстоятельства произошедшего.
