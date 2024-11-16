В Париже произошел захват заложников

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В пригороде Парижа взяли в заложники трех-четырех сотрудников ресторана, посетителей в заведении нет. Об этом сообщает французская газета Figaro и агентство France Press. Ресторан, как отмечается, уже оцепили сотрудники правоохранительных органов.
«Три или четыре работника удерживаются в заложниках… Посетителей на месте нет», — пишет Figaro.Агентство заявляет, что заложников захватил хозяин ресторана, после чего забаррикадировался внутри. По информации газеты, людей пленил вооруженный ножом сын владельца заведения, который грозится покончить жизнь самоубийством.
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