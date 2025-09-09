Погромы, поджоги, отставка правительства и сотни раненных: революция зумеров в Непале. Что происходит на самом деле?
Начало сентября этого года оказалось сложным периодом в истории Непала. Народные волнения, начавшиеся как акция против запрета социальных сетей, быстро переросли в масштабное антиправительственное движение, которое привело к отставке руководства страны и вызвало массовые беспорядки с противостоянием полиции. Подробности — в материале «Радио 1».
Что происходит в Непале сейчас
В гималайском королевстве, где традиции встречаются с современностью, молодежь вышла на улицы потребовать перемен. Социальные сети стали искрой, которая воспламенила давно копившееся недовольство.
8 сентября на улицы Непала вышли десятки тысяч человек и начались массовые протесты, охватившие крупные города. В кратчайшие сроки акции недовольства блокировкой социальных сетей приобрели агрессивный характер. Протестующие подожгли правительственные здания, включая парламент, Верховный суд, центральный офис правящей партии «Непальский конгресс» и резиденции высокопоставленных чиновников.
Разъярённые граждане прорвались через заграждение из колючей проволоки и заблокировали здание парламента. Полиция применила оружие, в связи с чем появились первые жертвы столкновений. На улицах городов протестующие вступают в ожесточенные столкновения с силами правопорядка. Полицейские используют дымовые гранаты, чтобы рассеять толпу. В ответ митингующие разводят костры прямо на асфальте и забрасывают полицейских камнями.
Причины «Революции поколения Z»
Непосредственным поводом для массовых выступлений стало решение правительства Непала от 4 сентября 2025 года о блокировке крупных социальных платформ, включая Facebook*, Instagram*, YouTube, X (бывший Twitter), Reddit и LinkedIn. Эти компании не выполнили новое требование властей о регистрации в Министерстве связи и информационных технологий Непала в установленный семидневный срок.
Однако истинные причины протестов оказались гораздо глубже. Протестующие открыто заявляли, что запрет соцсетей стал «последней каплей» после многолетних злоупотреблений властью, непотизма и нецелевого использования государственных средств. Они утверждали, что правительство пыталось «заставить их замолчать» через ограничение доступа к цифровым платформам. Кроме того, Непал остается одной из беднейших стран мира (161-е место по ВВП на душу населения), где многие молодые люди не видят перспектив для своего будущего.
Жертвы протестов в Непале
Протесты, сопровождаемые столкновениями с силами безопасности, привели к трагическим последствиям. На 9 сентября известно о гибели не менее 22 человек, а число раненых превысило 500. В условиях беспорядков около 1500 заключенных сбежали из тюрьмы в Лалитпуре.
Среди жертв оказалась Раджьялакшми Читракар, жена бывшего премьера Джала Натха Кханала. Их дом был подожжен протестующими, что привело к гибели женщины. Также поступали сообщения о нападениях на других представителей власти и их семьи.
Последствия беспорядков и последние новости из Непала
Протесты привели к кардинальным изменениям в политической системе Непала. Премьер-министр Шарма Оли подал в отставку, заявив, что делает это для «конституционного решения возникшего кризиса». За ним последовал президент Рам Чандра Паудел, хотя позже его канцелярия опровергла эту информацию.
Демонстранты выдвинули неожиданное требование назначить на пост премьер-министра рэпера Балендру Шаха, который с 2022 года является мэром Катманду и пользуется популярностью среди молодежи. Они также заявили, что власть в стране перешла под их контроль, и призвали сформировать новое правительство и провести выборы.
В Катманду и других городах введен бессрочный комендантский час, который начал действовать с 8:30 по местному времени (05:45 мск). Несмотря на это, протесты продолжаются, а комендантский час повсеместно игнорируется. Международный аэропорт Трибхуван в Катманду закрыт, все рейсы отменены. Также протестующие подожгли аэропорт Бхайрахавы.
По итогу сложившейся ситуации правительство Непала сняло запрет на пользование социальными сетями, ожидается спад беспорядков.
