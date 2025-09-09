09 сентября 2025, 19:26

Начало сентября этого года оказалось сложным периодом в истории Непала. Народные волнения, начавшиеся как акция против запрета социальных сетей, быстро переросли в масштабное антиправительственное движение, которое привело к отставке руководства страны и вызвало массовые беспорядки с противостоянием полиции. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Что происходит в Непале сейчас Причины «Революции поколения Z» Жертвы протестов в Непале Последствия беспорядков и последние новости из Непала



Что происходит в Непале сейчас

Причины «Революции поколения Z»

​



Жертвы протестов в Непале

Последствия беспорядков и последние новости из Непала