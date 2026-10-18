В Париже развернули спецподразделение по подавлению беспорядков — BFMTV

18 октября 2026, 19:50

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

Спецподразделение по борьбе с массовыми беспорядками Национальной полиции Франции — Республиканские роты безопасности (CRS) — развернуто на площади Республики в центре Парижа, где минувшей ночью произошли новые акты мародерства. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники в правоохранительных органах.