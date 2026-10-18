В Париже развернули спецподразделение по подавлению беспорядков — BFMTV
Спецподразделение по борьбе с массовыми беспорядками Национальной полиции Франции — Республиканские роты безопасности (CRS) — развернуто на площади Республики в центре Парижа, где минувшей ночью произошли новые акты мародерства. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным телеканала, на площадь, ставшую эпицентром столкновений, направили подразделение CRS 8, специализирующееся именно на подавлении городских беспорядков. Сообщается, что участники вновь начали грабить магазины.
Ранее BFMTV передавал, что полиция применяла слезоточивый газ и шумовые гранаты для разгона несанкционированного сбора граждан. Беспорядки вспыхнули на фоне общенациональных протестов против роста стоимости жизни и ухудшения состояния государственных услуг, начавшихся с забастовок лицеистов.
В субботу, 17 октября, по всей Франции на улицы вышли, по разным оценкам, от 550 тысяч до 800 тысяч человек. Хотя большинство акций прошли мирно, радикально настроенные группы устроили погромы и поджоги в Париже, Марселе, Лионе и других городах.
По данным главы МВД Лорана Нуньеса, по всей стране задержали около 2000 человек, более 600 сотрудников полиции, жандармерии и пожарных пострадали. В Париже, по данным префектуры МВД, задержали рекордное число людей — 855 человек . Ущерб, по предварительным оценкам федерации торговли и распределения, исчисляется сотнями миллионов евро: пострадали около 1500 торговых точек.
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