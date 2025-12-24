Житель Алтайского края разгромил магазин из-за отказа в возврате по гарантии
В городе Камне-на-Оби местный житель устроил погром в магазине электроники после отказа принять технику по гарантии. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Алтайскому краю.
Как уточнили в ведомстве, мужчина ранее купил в магазине телевизор и водонагреватель. В период гарантийного срока техника вышла из строя. Покупатель попытался отремонтировать её самостоятельно, но безуспешно, после чего принес товары обратно и потребовал возврата.
Сотрудники магазина отказали в приёме техники, так как ремонт проводился вне сервисного центра. После этого мужчина начал громить бытовую технику в торговом зале. До приезда Росгвардии он повредил 12 телевизоров, два холодильника и водонагреватель.
По предварительной информации, ущерб превысил 330 тысяч рублей. Задержанного передали полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об умышленном повреждении имущества.
Читайте также: