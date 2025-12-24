Житель Алтайского края разгромил магазин из-за отказа в возврате по гарантии

24 декабря 2025, 16:24

Фото: iStock/Andrey Mitrofanov

В городе Камне-на-Оби местный житель устроил погром в магазине электроники после отказа принять технику по гарантии. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Алтайскому краю.