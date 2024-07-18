В парижском метро спецназ разыскивает человека с поясом смертника

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Полицейские и спецназ ищут в парижском метро человека, предположительно, с поясом смертника. Об этом информирует портал Actu17.
Согласно информации источника портала в силовых структурах, его заметили в одном из вагонов на станции Насьон на востоке города. Уточняется, что к станции метро подъехали бронированные машины французского спецназа.
Все пассажиры эвакуированы. На данный момент отсутствуют доказательства, которые могли бы подтвердить, что подозреваемый имел оружие или взрывчатку.
Ранее сообщалось, что неизвестный с ножом напал на прохожих неподалёку от Эйфелевой башни в Париже. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Все пассажиры эвакуированы. На данный момент отсутствуют доказательства, которые могли бы подтвердить, что подозреваемый имел оружие или взрывчатку.
Ранее сообщалось, что неизвестный с ножом напал на прохожих неподалёку от Эйфелевой башни в Париже. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова