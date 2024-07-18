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В парижском метро спецназ разыскивает человека с поясом смертника

Actu17: в метро Парижа ищут человека, предположительно, с поясом смертника
18 июля 2024, 18:01
Фото: iStock/Tero Vesalainen

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Полицейские и спецназ ищут в парижском метро человека, предположительно, с поясом смертника. Об этом информирует портал Actu17.
Согласно информации источника портала в силовых структурах, его заметили в одном из вагонов на станции Насьон на востоке города. Уточняется, что к станции метро подъехали бронированные машины французского спецназа.

Все пассажиры эвакуированы. На данный момент отсутствуют доказательства, которые могли бы подтвердить, что подозреваемый имел оружие или взрывчатку.



Ранее сообщалось, что неизвестный с ножом напал на прохожих неподалёку от Эйфелевой башни в Париже. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Школьница из Омской области задолжала налоговой более 700 тысяч рублей
Baza: Школьница из Омской области задолжала налоговой более 700 тысяч рублей
18 июля 2024, 18:34

Фото: istockphoto/Evgeniy Grishchenko

Более 700 тысяч рублей должна приставам восьмилетняя школьница из Омской области. Об этом сообщает Baza, ссылаясь на письмо Минцифры, адресованное ФССП. Министерство проверило «Госуслуги», не найдя там никаких ошибок.
Лицевой счет ребенка указан правильно, поэтому ошиблись именно приставы. Одна из причин — путаница в страховом номере. К слову, долг, выставленный ребенку, уже отменили, однако это не исправило положения, поскольку есть начисления долги от других управлений ФССП.

Долги увидела мать девочки. Введя СНИЛС на портале госуслуг, она увидела задолженность практически в миллион рублей. Причем оформлены долги были на разных людей, с разными фамилиями, в разных регионах России.

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#новости
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Mash: Игоря Стрелкова этапировали в колонию для бывших силовиков под Кировом
18 июля 2024, 17:56

Фото: «Радио 1»

Бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), осужденного к 4 годам лишения свободы за экстремизм, этапировали в колонию. Об этом сообщила его жена Мирослава Регинская в своем тг-канале. По данным Mash, Стрелкова отправили в ИК-5 в Кировской области, предназначенную для бывших сотрудников силовых структур.
«По информации, полученной от адвоката, сегодня утром Игоря Стрелкова этапировали в колонию», - написала жена бывшего министра обороны ДНР.
Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в телеграм. Свою вину он не признал. Задержали бывшего министра обороны ДНР 21 июля 2023 года, в тот же день он был помещён под стражу. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным 4-летний приговор Стрелкову по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете.

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#суд
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#министр
#днр
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Суд запретил матери бойца СВО получать «гробовые» выплаты в Тюменской области
18 июля 2024, 17:30

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Выплаты за погибшего на спецоперации сына запретили получать его матери по решению суда. Об этом говорится на официальном сайте объединенной пресс-службы региональной судебной системы. Уточняется, что мать часто пила и не занималась воспитанием своего ребенка.
«Членам семьи погибшего военнослужащего в связи с его гибелью предусмотрены выплаты. Биологическая мать тоже собиралась обратиться за выплатами», — говорится в публикации.

Контрактник погиб, выполняя боевые задачи 14 февраля этого года. У него остались двое детей. Матери бойца запретили получать любые выплаты. Все средства передадут жене военного.

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#россия
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#семья
#дети
#новости
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Подмосковные ветеринары спасают кота Моржа, получившего более 20 пуль от хулиганов
Подмосковные ветеринары спасают кота, получившего более 20 пуль от хулиганов
18 июля 2024, 17:19

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Специалисты Пушкинской ветеринарной станции борются за жизнь кота по кличке Морж, ставшего жертвой хулиганов. Они обстреляли его из пневматического оружия, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
«Животное получило 21 пулю в поясницу, таз и шею. Спасая жизнь Моржу, ветеринары провели операцию по удалению пуль и санации раны. Для скорейшего выздоровления кота назначена антибиотикотерапия и местные обработки», — рассказали в министерстве.
Там напомнили, что столкнувшиеся с жестоким обращением с животными могут позвонить на горячую линию по телефону 8 (800) 600-70-82 и сообщить о случившемся.

«За жестокое обращение с животными предусмотрены наказания, в том числе штрафы до 80 тысяч рублей или тюремное заключение. Если преступление совершено в отношении нескольких животных, группой лиц по предварительному сговору, в присутствии несовершеннолетних, с использованием садистских методов или с публичной демонстрацией, размер штрафа составит от 100 до 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Также возможно лишение свободы на срок от 3 до 5 лет, заключили в ведомстве.

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#минсельхозпрод мо
#московская область
#подмосковье
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Военный из Австралии лишился руки и ноги из-за нападения акулы
18 июля 2024, 17:03

Фото: iStock/RamonCarretero

В Австралии мужчина потерял руку и ногу из-за того, что на него напала акула. Об этом сообщает People.
Нападение произошло во время антитеррористических учений в порту Сиднея. В то время Пол де Гелдер проходил службу в военно-морских силах Австралии. Мужчина находился в воде и неожиданно почувствовал удар по ноге, после чего увидел огромную акулу. Прежде чем он успел отреагировать, хищница схватила его одновременно за правые руку и ногу и потащила на дно.

Гелдер пытался освободиться, однако ничего не получалось. Через несколько мгновений акула откусила часть его руки до предплечья и порвала сухожилие на ноге. Благодаря водолазному костюму пострадавший всплыл на поверхность.

Впоследствии выяснилось, что атака длилась всего 8 секунд. Товарищи Гелдера втащили мужчину на борт до того, как акула вернулась. Они затянули раны жгутами и держали его в сознании почти все время до момента госпитализации.

Медики сообщили, что без жгутов мужчина мог умереть за полминуты, так как акула прокусила ему артерию на ноге. В процессе операции Гелдеру ампутировали ногу. Через какое-то время после реабилитации он вышел на работу в школу для дайверов, но вскоре сменил работу.

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#атака
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МЧС: противопожарные системы «Крокуса» не предназначались для тушения поджогов
18 июля 2024, 17:02

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Автоматические противопожарные системы, установленные в «Крокус сити холле», не были предназначены для тушения поджогов, тем более устроенных с применением легковоспламеняющихся жидкостей. Об этом на пресс-конференции в «Российской газете» сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.
По словам Воронова, для таких категорий помещений, как «Крокус сити холл», не предусмотрена система противопожарной безопасности, которая способна потушить огонь, вызванный поджогом с использованием легковоспламеняющейся горючей жидкости.

Директор департамента МЧС дополнительно отметил, что требования к системам пожаротушения писались без учета террористических актов и умышленных поджогов.

Ранее МЧС России сообщило, что террористы в «Крокус сити холле» применяли бензин или бензин, смешанный с маслом.

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#мчс
#бензин
#террористы
#сизо
#крокус сити холл
#теракт
#пожарная безопасность
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Обвиняемого за взятки генерала Шамарина сняли с поста замглавы Генштаба ВС РФ
18 июля 2024, 16:44

Фото:istock/AmnajKhetsamtip

Генерал-лейтенанта Вадима Шамарина отстранили от должности замначальника Генштаба ВС РФ. Об этом со ссылкой на адвоката Игоря Дюкина пишут РИА Новости. Как сообщалось ранее, руководителя обвиняют в получении взятки размером в 36 млн рублей.
«Вадим Шамарин отстранен от должности замглавы Генштаба ВС России еще в мае, но не уволен, выведен за штат», — заявил адвокат.
По словам Дюкина, весной у Шамарина арестовали купленный в кредит автомобиль Mercedes, а также заблокировали зарплатную банковскую карту.

По данным издания, также сегодня, 18 июля, 235-й гарнизонный военный суд продлил срок ареста генерала до 21 октября.

Напомним, по данным следствия, с апреля 2016 года по октябрь 2023 года Вадим Шамарин получил 36 млн рублей от гендиректора и главного бухгалтера пермского предприятия за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд МО РФ и общее покровительство.

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Украинка скончалась в ночном поезде из-за жары
18 июля 2024, 16:10

Фото: iStock/Soumen Hazra

На Украине женщина скончалась в ночном поезде из-за жары, об этом сообщает «Закарпатье 24».
По информации СМИ, женщина ехала в поезде с сообщением «Запорожье-Ужгород». Ночью в купе стояла жуткая жара, отчего на утро украинку, которая направлялась в город Стрый к подруге, обнаружили мёртвой.

Попутчица погибшей рассказала, что кондиционер в поезде не работал.

Напомним, ранее сеть облетела шокирующая история о россиянке, которая убила мужа во время чистки картошке. Как сообщила сама убийца, супруг сильно ревновал её к другим мужчинам. Подробнее о случившемся читайте в материале «Радио 1».

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#украина
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Суд арестовал Lamborghini Ивлеевой за долги по налогам
SHOT: Суд арестовал Lamborghini Ивлеевой за долги по налогам
18 июля 2024, 15:35

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Автомобиль Lamborghini, принадлежавший блогеру Насте Ивлеевой, арестовал суд за долги по налогам. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Уточняется, что запрет касается регистрационных действий. Кататься на своем железном коне селебрити пока еще может.
При этом иномарка уже насобирала штрафов на 100 тысяч рублей за превышение скоростного режима. Все оплачены, не считая последнего, который «прилетел», когда накануне Ивлеева превысила скорость, двигаясь по Московскому большому кольцу. Всего насчитывается 72 штрафные санкции.

Сегодня Ивлеева должна налоговикам практически 21 миллион рублей. По словам представителей блогерши, они не комментируют налоговую тему.

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