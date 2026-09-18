Житель Индии обезглавил собственную жену на почве ревности
В штате Уттар‑Прадеш (Индия) мужчина напал на супругу, пока она спала, и отрубил ей голову. Об инциденте рассказало издание NDTV.
Согласно публикации, житель штата нанёс жене множество ножевых ранений и перерезал ей горло, заподозрив женщину во внебрачной связи. В результате травм голова потерпевшей оказалась полностью отделена от тела.
Супруги состояли в браке примерно 12 лет. Перед трагедией Парвез продал родовой дом — после раздела имущества семья снимала жильё в районе Исламанагар‑Тилия. Мужчина регулярно подозревал жену в неверности, из‑за чего между ними часто вспыхивали ссоры.
После совершённого преступления преступник самостоятельно явился в полицию и признался в содеянном. В настоящее время он задержан.
Сестра погибшей женщины заявила, что в течение недели Нагма подвергалась жестоким избиениям. По её словам, супруг неоднократно угрожал перерезать ей горло и в итоге привёл угрозу в исполнение. Кроме того, сестра потерпевшей считает, что родственники мужа косвенно причастны к трагедии.
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