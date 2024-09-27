В парке Лобни из-за упавшего от непогоды дерева пострадал человек

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В парке «Река времени» в городском округе Лобня из-за непогоды упало дерево. Пострадал мужчина, сообщила глава муниципалитета Анна Кротова.
«Пострадавшего отправили в больницу в Долгопрудный. У него черепно-мозговая травма. Мужчина находится в реанимации», – написала Кротова в своём телеграм-канале.Она отметила, что в парке приступили к опиловке. Упавшее дерево не было аварийным и спилу не подлежало.
Кротова напомнила, что из-за сильного ветра в Московском регионе был объявлен «жёлтый» уровень опасности. Ветер, дожди и грозы в Москве и Подмосковье прогнозируют с 27 по 29 сентября.
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