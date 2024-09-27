В парке Лобни из-за упавшего от непогоды дерева пострадал человек

Швейцарская велогонщица Муриэль Фюрре скончалась в возрасте 18 лет после падения на юниорском чемпионате мира по велоспорту. Спортсменка упала во время групповой гонки, после чего ее в тяжелом состоянии доставили в больницу на спасательном вертолете.