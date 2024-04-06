В парке на востоке Москвы нашли тело новорожденного

Фото: Фотобанк Московской области
В парке на востоке Москвы обнаружено тело новорожденного младенца, завернутого в пакет, сообщает столичное Следственное Управление (СУ) России в своем Telegram-канале.
Отмечается, что следователи и криминалисты уже проводят осмотр места происшествия, выявляют очевидцев и анализируют записи с камер видеонаблюдения.
Ведомство начало предварительное расследование и планирует провести судебно-медицинскую экспертизу. Также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Артем Кузьмин