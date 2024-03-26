Житель Ставрополья утопил пятилетнего ребёнка в тазу и выбросил тело в мусор

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Ужасный случай произошёл в Ставропольском крае. Местный житель утопил пятилетнего мальчика в тазу с водой, после чего выбросил его тело в мусорный контейнер.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мужчина уже признался в совершённом преступлении. В ходе следственных действий он описал, как утопил мальчика, завернул в рубашку, затем положил в полиэтиленовый пакет и вынес на помойку. По его словам, во время совершения преступления он был сильно пьян. Тело ребёнка пока не найдено. Известно, что мужчина ранее был судим.
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Александр Бойцов