28 ноября 2026, 11:25

Фото: Istock/Artem_Furman

Россиянку обнаружили мёртвой в отеле в Паттайе после ночной ссоры с её парнем из Индии. Как сообщает Telegram-канал SHOT, в её номере полиция увидела разбитое зеркало, выломанную дверь ванной и следы крови.