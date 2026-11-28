В Паттайе россиянку нашли мёртвой в отеле после ночной ссоры с парнем из Индии
Россиянку обнаружили мёртвой в отеле в Паттайе после ночной ссоры с её парнем из Индии. Как сообщает Telegram-канал SHOT, в её номере полиция увидела разбитое зеркало, выломанную дверь ванной и следы крови.
Накануне между 27-летней Ренатой и её 41-летним возлюбленным произошла потасовка. Избранник девушки рассказал полицейским, что она заперлась в ванной, а он выломал дверь, так как опасался, что та навредит себе.
Пара подралась, индиец ударил Ренату по лицу, после чего, по его словам, лёг спать. Мужчина пояснил, что в 10 утра обнаружил возлюбленную мёртвой на кровати, а прежде чем обратиться в полицию, он посоветовался со своим знакомым.
Когда около двух часов дня в номер прибыли медики, россиянка, по их оценке, была мертва уже не менее шести часов. Кроме того, в номере нашли почти пустые упаковки лекарств. Сейчас полиция допрашивает избранника, а тело погибшей направят на вскрытие в Бангкок.
Читайте также: