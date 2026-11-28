В Подмосковье пропал 12-летний мальчик с красным снегокатом
В Красногорске 27 ноября пропал 12-летний мальчик. Об этом сообщило отделение Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области «Спас град».
В ведомстве уточнили, что рост мальчика — 155 см, телосложение худощавое, волосы русые, глаза карие. В день пропажи ребёнок надел чёрную шапку, горнолыжную чёрно-голубую куртку, чёрные болоньевые штаны и бежево-коричневые дутики. С собой у школьника был снегокат красного цвета.
Всех, кто видел мальчика или располагает информацией о его местонахождении, просят связаться с поисковиками. Телефон оперативного дежурного отряда «Спас Град»: 8 (495) 999-71-12. Кроме того, сведения можно передать в полицию по номеру 112.
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