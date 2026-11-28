В Махачкале 16-летний подросток погиб в ванной из-за утечки газа
В Махачкале подросток погиб в ванной из-за утечки газа. Об этом информирует прокуратура республики Дагестан.
Трагедия произошла ночью 27 ноября в посёлке Шамхал-Термен. В ванной комнате скончался 16-летний мальчик. По предварительным сведениям, в помещении стоял неисправный газовый нагреватель воды, и из него произошла утечка газа.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося. Прокуратура республики сообщила, что по факту гибели подростка возбудили уголовное дело. Специалисты проверяют состояние газового оборудования в доме.
Ранее сообщалось об инциденте в Новороссийске. Там в многоквартирном доме произошёл мощный взрыв газа.
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