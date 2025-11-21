Черный медведь ворвался в магазин и едва не съел мальчика с кассиршей
В США кассирша спасла мальчика от черного медведя, который едва не растерзал его. Об этом сообщает телеканал CBS News.
11-летний Коул Фрейзи из штата Пенсильвания заметил хищника возле магазина Family Dollar, в который приехал с отцом. Сначала он предположил, что зверь вернется в лес, но тот внезапно побежал на него. Ребенок закричал и забежал внутрь, но животное последовало за ним. В магазине в тот момент находились только они и кассирша.
Медведь бегал за мальчиком, пока тот петлял между стеллажами. Добежав до сотрудницы магазина, которая собиралась домой, школьник смог спастись. Женщина дождалась момента, когда хищник отвлекся, схватила мальчика и выбежала с ним на улицу. Они спрятались в машине.
На записи с камер видеонаблюдения попало, как хищник еще около десяти минут бродил по помещению, топтался на прилавке и лишь затем ушел.
