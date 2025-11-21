Черный медведь ворвался в магазин и едва не съел мальчика с кассиршей

21 ноября 2025, 15:38

В США кассирша спасла мальчика от медведя, который гонялся за ним в магазине

Фото: iStock/Byrdyak

В США кассирша спасла мальчика от черного медведя, который едва не растерзал его. Об этом сообщает телеканал CBS News.