В Павловском Посаде задержали супругов, организовавших нарколабораторию в частном доме

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Мужа и жену, подозреваемых в нелегальном обороте наркотиков, задержали полицейские в Павловском Посаде, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В арендованном доме, расположенном недалеко от деревни Васютино, супруги создали лабораторию по производству мефедрона. В жилом помещении и хозяйственных постройках полицейские обнаружили 14 контейнеров в порошком и кристаллическим веществом, а также 111 канистр с различными жидкостями», — говорится в сообщении.Экспертиза показала, что вещество в контейнерах содержит в себе мефедрон. Общая масса обнаруженного наркотика составила более 43 кг. Кроме того, в 37 проверенных канистрах оказался прекурсор для производства мефедрона. Остальное изъятое вещество будет проверено в ходе следствия.
Задержанные рассказали, что начать криминальный бизнес им предложил неизвестный через один из мессенджеров.
Против супругов завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Приготовление к преступлению».
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