В Пензенской области мужчина избил главу района трубой из-за бани
В Пензенской области местный житель избил главу района трубой после спора о бане. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».
Инцидент случился в городе Каменка. Как оказалось, глава Александр Помогайбо назвал местного жителя «свиньей» во время спора о бане, которая принадлежит мужчине. Чиновник оскорбил владельца участка и заявил, что тот не следит за территорией и отказывается убрать в бане.
В итоге мужчина взял трубу и избил ей Помогайбо. Чиновнику пришлось вызвать скорую, которая отвезла его в больницу. Глава района отказался комментировать случившееся.
