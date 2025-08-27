Достижения.рф

В Пензенской области мужчина избил главу района трубой из-за бани

Фото: iStock/vubaz

В Пензенской области местный житель избил главу района трубой после спора о бане. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».



Инцидент случился в городе Каменка. Как оказалось, глава Александр Помогайбо назвал местного жителя «свиньей» во время спора о бане, которая принадлежит мужчине. Чиновник оскорбил владельца участка и заявил, что тот не следит за территорией и отказывается убрать в бане.

В итоге мужчина взял трубу и избил ей Помогайбо. Чиновнику пришлось вызвать скорую, которая отвезла его в больницу. Глава района отказался комментировать случившееся.

Иван Мусатов

