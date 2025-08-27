В реке Сене под Парижем найден пятый труп за две недели

27 августа 2025, 16:29

Фото: iStock/saiko3p

В реке Сене в нескольких километрах от Парижа был найден пятый труп за две недели. Об этом сообщает местная прокуратура.





До этого французские правоохранители рассказали о четырех трупах, которые были найдены в Сене. Среди них один из Франции и три выходца из Северной Африки. В их убийствах обвиняют 21-летнего юношу, предположительно из Туниса.



Подозреваемый не имеет определенного места жительства. Ему уже предъявлено обвинение по данному делу. При этом связи этих трупов с найденным последним пока не выявлено.





«Новый труп был найден в восьми километрах от места, где обнаружили четыре других тела, говорится в материале. Следователи считают, что первые четыре погибших могли стать жертвой серийного убийцы, никакой связи между ними и пятым трупом пока выявлено не было», — передает BFMTV.