В Пензенской области разбился пилот планера

Фото: СУ СКР по Пензенской области
Во время полета в аэроклубе Пензенской области произошла поломка планера, который упал с высоты 900 метров, в результате чего пилот скончался. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления СК РФ.
Инцидент случился в субботу.
Также уточняется, что пилоту было 54 года.
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«Мужчина, управлявший планером в Бессоновском районе, потерял контроль над аппаратом из-за поломки и упал с высоты 900 метров, что привело к его мгновенной гибели... По этому факту начата доследственная проверка», — говорится в сообщении.
Также уточняется, что пилоту было 54 года.
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Артем Кузьмин