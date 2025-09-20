В Пензенской области ребенок впал в кому из-за истязаний сожителя матери
В Пензенской области двухлетний ребенок попал в больницу из-за того, что сожитель матери истязал его. Об этом информирует Penzainform.
Мать пострадавшего познакомилась с мужчиной летом и вскоре переехала к нему в Городищенский район. В один из дней она ушла к соседке, и, когда вернулась, заметила у ребенка на лопатке следы от пряжки ремня. После этого пара поругалась.
Через два дня на мальчика напала собака. Соседи сообщили, что малыш сильно плакал, и мужчина дал ему выпить спиртное. Ребенок уснул, но позже мать не смогла его разбудить. Она вызвала медиков, несовершеннолетнего госпитализировали в состоянии комы.
Сейчас пострадавшему оказывают всю необходимую помощь. Сожитель женщины, который, по версии следствия, причастен к случившемуся, находится под арестом. Следственный комитет РФ продолжает разбираться в произошедшем.
