В Пензенской области ребенок впал в кому из-за истязаний сожителя матери

20 сентября 2025, 17:56

В Пензенской области мужчину арестовали за истязание ребенка сожительницы

Фото: iStock/sudok1

В Пензенской области двухлетний ребенок попал в больницу из-за того, что сожитель матери истязал его. Об этом информирует Penzainform.