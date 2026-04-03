В перевернувшемся в Ульяновской области поезде ехала участница группы «Демо»
Участница музыкальной группы «Демо» Любовь Толкунова находилась в пассажирском поезде, сошедшем с железнодорожных рельсов в Ульяновской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Певица направлялась на выступление в Уфу. Артистка ехала с пересадкой. Выйдя из вагона, Толкунова поймала связь прямо в поле и сообщила, что с ней и группой всё в порядке.
По словам звезды, головной вагон поезда не опрокинулся. Пассажиры, включая множество детей, смогли самостоятельно эвакуироваться.
Пассажирский состав, следовавший из Челябинска в Москву, сошел с рельсов около станции Бряндино в Ульяновской области в пятницу, 3 апреля. По информации регионального центра медицины катастроф, травмы получили семь человек: шестеро взрослых и один ребенок.
