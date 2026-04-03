Семь человек пострадали при сходе поезда в Ульяновской области
Семь человек пострадали при сходе вагонов пассажирского поезда в Ульяновской области. Об этом сообщил РИА Новости представитель Ульяновского центра медицины катастроф.
Среди пострадавших есть несовершеннолетний. Людей отправляют в больницу. Уточняется, что мужчины залезают на опрокинутые вагоны и спасают граждан, вытаскивая их через окна.
На поезде ехали группы детей из спортивных секций. Всего в восьми вагонах находились 415 человек. На месте происшествия работают спасатели, продолжается эвакуация.
Напомним, сегодня, 3 апреля, семь вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Ульяновской области. Инцидент случился на участке около станции Бряндино. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: