Собянин сообщил об уничтожении 17 украинских беспилотников, летевших на Москву
Российские средства противовоздушной обороны сбили 17 украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
В 23:01 по московскому времени появилась информация об уничтожении 15 БПЛА ВСУ. Через одиннадцать минут Собянин заявил, что силы ПВО Минобороны РФ отразили атаку еще двух вражеских дронов. По его сведениям, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что освобождение Донбасса и Запорожской области станет главной целью для российских военных в предстоящий весенний период.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима. В материале «Радио 1» рассказываем все последние новости СВО на 14 марта.
