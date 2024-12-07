В Перми на полной скорости столкнулись два трамвая — видео

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В Перми на высокой скорости столкнулись два трамвая. В результате жёсткого столкновения пострадал 21 человек, в том числе двое детей.
Инцидент произошёл на перекрёстке, когда один из трамваев выполнял поворот, сообщает телеграм-канал «112». Из за резкого торможения во время манёвра вагоновожатый следовавшего сзади вагона не сумел затормозить и врезался в хвост идущего впереди состава. На видеокадрах, опубликованных телеграм-каналом, можно увидеть, что во всех вагонах вылетели стёкла, повреждены кресла, а полы салонов усыпаны осколками.
Пострадавшим оказана медицинская помощь. Основной вид травм — порезы осколками стёкол. На месте работают правоохранители и медики. Причины происшедшего предстоит установить полицейским и техническим экспертам.
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