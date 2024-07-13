Мумию пенсионерки нашли в квартире дома в Питере

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Мумию пенсионерки нашли в квартире дома в Петербурге, сообщает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на правоохранителей. Сейчас выясняются обстоятельства и причины смерти женщины.
«Тело направили в морг», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, женщины не стало полгода назад, а ее квартира захламлена. Уточняется, что умершей 70 лет, она проживала в доме на Богатырском проспекте.
Ранее сообщалось, что следствие подозревает опера, криминалиста и следователя в том, что они похоронили пенсионерку в Смоленске на ее деньги с целью хищения средств. В полицию обратилась подруга умершей. Подозреваемых уже опросили. Сейчас выясняются все подробности произошедшего.
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Никита Кротов