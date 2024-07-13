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Мумию пенсионерки нашли в квартире дома в Питере

13 июля 2024, 13:14
Фото: istockphoto/blinow61

Фото: istockphoto/blinow61

Мумию пенсионерки нашли в квартире дома в Петербурге, сообщает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на правоохранителей. Сейчас выясняются обстоятельства и причины смерти женщины.
«Тело направили в морг», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, женщины не стало полгода назад, а ее квартира захламлена. Уточняется, что умершей 70 лет, она проживала в доме на Богатырском проспекте.



Ранее сообщалось, что следствие подозревает опера, криминалиста и следователя в том, что они похоронили пенсионерку в Смоленске на ее деньги с целью хищения средств. В полицию обратилась подруга умершей. Подозреваемых уже опросили. Сейчас выясняются все подробности произошедшего.

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Найдены тела членов экипажа упавшего в Коломне самолета Sukhoi Superjet 100
13 июля 2024, 12:36

Фото: istockphoto/AVZimovskoy

Тела членов экипажа павшего в Коломне самолета Sukhoi Superjet 100 найдены. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
«Тела членов экипажа на месте падения самолета в Московской области обнаружены, для их идентификации понадобится молекулярно-генетическая экспертиза», — говорится в сообщении.

Самолет компании «Газпромавиа» упал в минувшую пятницу, 12 июля. На борту были штурман с двумя пилотами. У следствия есть две версии произошедшего: в самолетный двигатель попали птицы или же отказ двигателя.

Ранее сообщалось о крушении легкомоторного самолета «Cessna-172» в Башкирии. Он упал недалеко от поселка Камское Устье в районе кемпинга, а затем загорелся.

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#россия
#новости
#новости подмосковья
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#коломна
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Два человека погибли в ДТП с автобусом в Турции
Yeni Asir: два человека погибли в ДТП с автобусом в Турции
13 июля 2024, 11:58

Фото: istockphoto/conejota

ДТП с туристическим автобусом в турецкой Мугле унесло жизни двоих человек, еще 28 пострадали. Как сообщает издание Yeni Asir, у автобуса отказали тормоза, поэтому он въехал в три припаркованных авто, а также в жилой дом. Серьезные травмы зафиксированы у четырех человек.
Ранее сообщалось о гибели в результате ДТП замминистра промышленности и энергетики Алтая Владимира Локтюшова. Чиновник возвращался из командировки в Барнаул, когда на 218-м километре Чуйского тракта автомобиль вылетел на встречку, врезавшись в «Ладу Ларгус». Предварительно известно, что при аварии погибли два человека. Среди них ребенок.

А на трассе М-4 «Дон» под Ростовом произошла авария из пяти машин. Подробности в материале «Радио 1».

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#мир
#турция
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#автобус
#туристы
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Детей спасли из лифта в горящей многоэтажке Москвы
Канал 360: Детей спасли из лифта в горящей многоэтажке Москвы
13 июля 2024, 11:40

Фото: istockphoto/fokusgood

Детей спасли из лифта в горящем многоэтажном доме столицы. Об этом сообщает телеканал «360». По информации журналистов, возгорание случилось в доме, расположенном в Орехово-Борисово Северное. Несовершеннолетние оказались заблокированными между 13 и 14 этажами. Ребята кричали, что их затапливает водой.
Ранее сообщалось, что в столичной поликлинике №220 погиб человек в результате падения лифта с 15 этажа. Как писал Telegram-канал Mash, скончался 32-летний мужчина по имени Геворг. Предварительно, еще один человек пострадал.

Уточнялось, что здание ремонтируется, поэтому пациенты внутри не находились. А в Югре насмерть задавило школьника платформой грузового лифта. По предварительной версии, ребенок хотел запрыгнуть на платформу, когда двери шахты были открыты.

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#россия
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#лифт
#пожар
#дети
#новости
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В городе Опочка Псковской области в многоквартирном доме взорвался бытовой газ
13 июля 2024, 11:08

Фото: istockphoto/Kileman

В одной из квартир пятиэтажного дома в городе Опочка Псковской области взорвался баллон с бытовым газом. В результате пострадали два человека.
О происшествии сообщил глава региона Михаил Ведерников. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что газ взорвался именно в баллоне, а квартира не была подключена к центральной газовой сети, иначе пострадавших могло быть больше. Оба получивших травмы в результате взрыва госпитализированы. Жильцы остальных квартир дома эвакуированы, большей частью они переехали к родственникам, добавил глава областной администрации.

Пожар, возникший в результате взрыва, был ликвидирован в течение 15 минут. Повреждения получили три соседние квартиры и два автомобиля, припаркованные возле дома. В ближайшее время на место прибудут специалисты и проведут оценку состояния здания.

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#губернатор
#пожар
#газ
#квартира
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#дома
#псковская область
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Самолёт SSJ-100 из Нижневартовска готовится к экстренной посадке в Минводах
13 июля 2024, 10:38

Фото: istockphoto/Sitikka

Самолёт Sukhoi Superjet-100, следующий рейсом из Нижневартовска в Минеральные Воды, готовится к экстренной посадке в аэропорту назначения. По предварительным данным, у воздушного судна отказал генератор.
На борту авиалайнера находятся 103 пассажира, передаёт телеграм-канал «112». Позднее стало известно, что самолёт совершил успешную посадку в 10:24 по московскому времени. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Согласно данным портала Flightradar, рейс выполнялся авиакомпанией «Азимут». В причинах происшедших неполадок на борту предстоит разобраться техническим специалистам.

После вчерашней катастрофы самолёта Superjet в Подмосковье к этим авиалайнерам приковано повышенное внимание. Отрадно, что на этот раз экипаж и командир воздушного судна сумели приземлить самолёт, несмотря на нештатную ситуацию.

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#подмосковье
#самолет
#аэропорт
#пассажиры
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Выяснилось, откуда родом устроивший стрельбу в воинской части контрактник
RT: белгородский дезертир является выходцем из села Юськасы в Чувашии
13 июля 2024, 10:38

Фото: istockphoto/Evgenia Gordienko

Начавший стрельбу в пункте временной дислокации Белгородской области Алексей Журавлев родился в селе Юськасы в Чувашии. Об этом сообщили журналисты RT. Отмечено, что Журавлев и его брат уехали 20 лет назад, оставив дом и участок, которые хотели продать в течение четырех лет под снос за 200 тысяч рублей.
В минувший четверг, 11 июля, на территории приграничной части солдат открыл пулеметный огонь по сослуживцам. Выпив, они стали оскорблять Журавлева, а тот оказался вспыльчивым. После случившегося дезертир сбежал, прихватив с собой оружие, и может находиться на территории Украины.

Ранее его судили за грабеж, после отбытия срока он задолжал денег и не мог вернуть их. Источник RT подтвердил информацию о раненых. Местные закрытые чаты разместили на контрактника ориентировку. Им, предварительно, является наводчик Алексей Журавлев 1995 г.р.

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#россия
#вс рф
#белгородская область
#криминал
#новости
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Обвиняемый в даче взяток чиновникам Минобороны бизнесмен умер в столичном СИЗО
13 июля 2024, 10:24

Фото: istockphoto/SCM Jeans

В СИЗО № 4 УФСИН по городу Москве скончался бизнесмен Игорь Котельников. Он проходил в качестве обвиняемого по делу о взятках в министерстве обороны.
О смерти предпринимателя сообщила член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева. В своей статье для «Московского комсомольца» она пишет, что Котельникову стало плохо в карцере пятого корпуса ещё в понедельник, 8 июля. Однако известно о случившемся стало только накануне, 12 июля. Причиной смерти 52-летнего мужчины называют остановку сердца.

Меркачева добавила, что в ходе проверки неоднократно было замечено, что условия содержания в СИЗО № 4 мягко говоря далеки от нормальных, особенно в карцерах. В летнее время там нестерпимо жарко, а зимой — холодно. Представитель СПЧ отметила, что случай летального исхода в этом СИЗО не является первым.

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#проверки
#спч
#мужчины
#сизо
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Выкинула чемодан с телом: Подозреваемая в убийстве сына пермячка — дочь полицейского
Подозреваемая в убийстве сына в Перми является дочерью полицейского
13 июля 2024, 09:52

Фото: iStock/Dzurag

Жительница Перми, которую подозревают в убийстве сына, оказался дочерью полицейского, об этом сообщили её соседи в беседе с Ura.ru.
12 июля случайный прохожий нашёл на пермской свалке чемодан, в котором находилось тело девятилетнего мальчика с колото-резаными ранениями и следами удушения. Позже стало известно, что в убийстве ребёнка подозревается его родная мать.

«Она родилась и выросла в Мотовихилинском районе. Потом ее какое-то время не было в поле нашего зрения и она жила в другом месте. Вернулась сюда 2-3 года назад. Ее отец — подполковник милиции, он работал в краевой Госавтоинспекции», - рассказали соседи подозреваемой.

Они также охарактеризовали семью женщины как «очень хороших и воспитанных людей».

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#пермский край
#убийство
#полиция
#ребёнок
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Следствию потребовались новые данные по делу Тимура Иванова
Суд изучит данные о телефонных разговорах экс-замминистра обороны Иванова
13 июля 2024, 09:40

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Следствие изучит телефонные разговоры подозреваемого во взяточничестве бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, об этом сообщается в постановлении Басманного суда.
«Следователь указывает, что в настоящее время по уголовному делу необходимо истребовать информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам обвиняемых», — указано в судебном постановлении.

Уточняется, что следствие назначило ещё ряд экспертиз, включая изучение изъятых во время обысков документов, а также электронных носителей. Также ожидается ответ на запрос из ФСБ.

Напомним, Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. По вменяемой ему статье чиновнику может грозить до 15 лет лишения свободы.

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#минобороны рф
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