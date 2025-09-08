Бывшая завхоз российского детсада получила условный срок за гибель девочки
В Екатеринбурге суд вынес приговор бывшей заведующей хозяйством детского сада. Судебное разбирательство связано с гибелью девочки. Подробности сообщает Прокуратура Свердловской области.
Суд установил, что сотрудница не осматривала должным образом игровое оборудование на детской площадке. В результате ребёнок застрял головой и повис на комплексе, в котором не хватало одного бруска. Девочка не смогла самостоятельно выбраться из конструкции. Спустя несколько дней она умерла в больнице от полученных травм.
Сотрудницу детсада признали виновной в халатности, которая по неосторожности повлекла смерть человека. Прокуратура Свердловской области сообщила, что суд приговорил женщину к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
