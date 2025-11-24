Достижения.рф

В Перми устанавливают обстоятельства смерти 13-летнего школьника

Фото: iStock/TheaDesign

В Перми следователи устанавливают обстоятельства гибели 13-летнего подростка. Тело юноши обнаружили возле жилого дома в Индустриальном районе. Об этом пишет «КП-Пермь» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Пермскому краю.



Местные жители 23 ноября нашли погибшего у многоквартирного дома на улице Шоссе Космонавтов. Информацию со ссылкой на очевидцев распространил Telegram-канала «ЧП-Пермь».

В комментариях отмечали, что умершему якобы 21 год.

Крупный пожар охватил склад с курятником в подмосковном Пушкине
Крупный пожар охватил склад с курятником в подмосковном Пушкине
Люди писали, что перед смертью он стал жертвой нападения. Неизвестные избили «молодого человека», затем применили перцовый баллончик и похитили чужие ценности.

Однако после комментария СК выяснилось, что погибший намного моложе — он все еще учился в школе.

«Следователями СК России расследуется уголовное дело, возбужденное по факту смерти 13-летнего подростка», — говорится в материале.
Детали происшествия пока не раскрываются.
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0