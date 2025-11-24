В Перми устанавливают обстоятельства смерти 13-летнего школьника
В Перми следователи устанавливают обстоятельства гибели 13-летнего подростка. Тело юноши обнаружили возле жилого дома в Индустриальном районе. Об этом пишет «КП-Пермь» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Пермскому краю.
Местные жители 23 ноября нашли погибшего у многоквартирного дома на улице Шоссе Космонавтов. Информацию со ссылкой на очевидцев распространил Telegram-канала «ЧП-Пермь».
В комментариях отмечали, что умершему якобы 21 год.
Люди писали, что перед смертью он стал жертвой нападения. Неизвестные избили «молодого человека», затем применили перцовый баллончик и похитили чужие ценности.
Однако после комментария СК выяснилось, что погибший намного моложе — он все еще учился в школе.
«Следователями СК России расследуется уголовное дело, возбужденное по факту смерти 13-летнего подростка», — говорится в материале.Детали происшествия пока не раскрываются.