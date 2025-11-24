В Перми устанавливают обстоятельства смерти 13-летнего школьника

24 ноября 2025, 01:55

Фото: iStock/TheaDesign

В Перми следователи устанавливают обстоятельства гибели 13-летнего подростка. Тело юноши обнаружили возле жилого дома в Индустриальном районе. Об этом пишет «КП-Пермь» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Пермскому краю.





Местные жители 23 ноября нашли погибшего у многоквартирного дома на улице Шоссе Космонавтов. Информацию со ссылкой на очевидцев распространил Telegram-канала «ЧП-Пермь».



В комментариях отмечали, что умершему якобы 21 год.





Крупный пожар охватил склад с курятником в подмосковном Пушкине

«Следователями СК России расследуется уголовное дело, возбужденное по факту смерти 13-летнего подростка», — говорится в материале.